Inter, Inzaghi SORPRENDE TUTTI con Frattesi: la SCELTA

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha preso una vera e propria scelta a sorpresa circa Davide Frattesi

È arrivata l’ora di Frattesi in casa Inter. Dopo aver siglato l’ennesimo gol in Nazionale, confermandosi sempre di più il capocannoniere dell’era Spalletti, l’ex Sassuolo troverà spazio anche all’Inter.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi darà infatti una chance da titolare a Frattesi in vista della sfida contro il Monza. I nerazzurri credono nel giocatore dato che in estate hanno rifiutato anche solo di sedersi al tavolo con la Juventus per discutere di una cessione.