Inter, Inzaghi sugli infortuni: «Correa e Barella hanno chiesto il cambio, spero in Lautaro...»

Alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortunati in casa nerazzurra

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della partita contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa.

INFORTUNATI – «Dobbiamo recuperare dalle fatiche di domenica sera, abbiamo speso tanto. Ho avuto dei problemi in corsa come Correa e Barella che mi hanno chiesto il cambio. Calhanoglu l’ho dovuto togliere perché era ammonito e aveva fatto un’entrata azzardata. Sapendo che Dzeko non era al meglio e Satriano non sarà disponibile, oggi dovrò fare delle valutazioni. Spero che Lautaro recuperi con un po’ di riposo, Sanchez e de Vrij saranno out ma ho la speranza che gli acciaccati recuperino».

