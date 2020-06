Inter, ispettori Figc ad Appiano Gentile: protocollo dei nerazzurri ok

Gli ispettori della FIGC sono andati ad Appiano Gentile per verificare che il Protocollo fosse seguito alla perfezione dall’Inter

Come accaduto ad altri club nelle scorse settimane, anche l‘Inter ha ricevuto la visita da parte degli ispettori della procura Figc.

Come riporta l’ANSA gli ispettori hanno raggiunto oggi Appiano Gentile per controllare il rispetto del protocollo federale necessario per la ripresa degli allenamenti di squadra e del campionato. Gli ispettori non hanno fatto nessun appunto al club nerazzurro le cui regole adottate, quindi, rispettano a pieno il protocollo.