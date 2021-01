Inter, Julio Cesar confessa: «Sono diventato migliore grazie a Buffon»

Julio Cesar, portiere dell’Inter del Triplete, parla dell’ammirazione nei confronti di Gigi Buffon. Ecco le dichiarazioni del brasiliano

Julio Cesar, portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport per il sondaggio sul miglior portiere di sempre. Le sue parole per Buffon.

«Sono diventato un portiere migliore grazie a Buffon. Tanto più da quando sono arrivato in Italia, per me Gigi è stato un esempio e anche una straordinaria motivazione vivente, sono cresciuto ogni giorno seguendo la sua lezione».