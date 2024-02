Inter Juve, tutto esaurito a San Siro. I numeri registrati al botteghino

Per Inter Juve sarà veramente una grandissima atmosfera in quel di San Siro, con l’impianto praticamente tutto esaurito

Domenica sera sarà veramente un grandissimo clima per Inter Juventus in quel di San Siro. È infatti previsto il sold out per un incasso da oltre 6 milioni di euro: una cifra destinata ad entrare nella storia della Serie A.

Menzione mediatica: il match– preceduto da show del prepartita con il laser celebrativo del Design Doha 2024 ad opera di Qatar Airways e Qatar Creates – sarà trasmesso in 180 paesi del mondo.