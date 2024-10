Inter, Ferrari: «Fossi in David farei come Thuram»

Fabrizio Ferrari è intervenuto per parlare del centravanti del Lille Jonathan David, pronto a salutare la squadra francese

Fabrizio Ferrari è stato intervistato ai microfoni di TV Play e ha parlato di Jonathan David, nome caldissimo del calciomercato Inter. Su di lui però c’è anche la Juventus.

DAVID INTER, CHE TIPO DI GIOCATORE È? – «David è un’attaccante molto forte in area, magari non forte di testa ma con una fisicità prorompente. È una prima punta da calcio francese, ma non può non essere forte per la Serie A come non può non essere forte per altri campionati. Il fatto che sia in scadenza fa parte della filosofia dei club francesi, che non hanno budget tali da riuscire a trattenere certi giocatori e non vogliono forzare la mano»

LE SQUADRE INTERESSATE – «Ci sono delle squadre italiane che possono portare in Champions un giocatore, anche se un’inglese che fa la Champions ha una forza economica maggiore. Ma se fossi un giocatore del suo livello preferirei giocare in Italia. Pensiamo a Marcus Thuram, uno che ha preferito andare in Italia invece di rimanere in squadre poco ambiziose per i propri obiettivi personali».