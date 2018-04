La Russa sulla Juve: «Quando ha bisogno di aiuti, arrivano puntuali»

Accuse e polemiche, non manca nulla due giorni dopo Inter-Juventus: ecco le parole dell’Onorevole Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro

Sui social, via interviste e dichiarazioni: è grande il caos su Inter-Juventus, terminata 2-3 per i bianconeri ma nel mirino per l’arbitraggio di Orsato. Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro e vicepresidente del Senato, ha commentato così a Rmc Sport: «Appena introdotta la Var, si sono dichiarati subito contrari. Tutto è tornato come prima quando hanno capito che ci sono uomini dietro al tecnologia. La Juve è fortissima, non avrebbe bisogno di aiuti: quando ne ha bisogno, giungono puntuali. Non ci sono dubbi che sabato sera ce ne sono stati. Nel finale l’Inter ci ha messo del suo, ma…».

Continua l’Onorevole Ignazio La Russa: «Anche quest’anno la Juventus vincerà il campionato in maniera non trasparente: mi piacerebbe che un giorno perdesse uno scudetto con un errore arbitrale contro». Infine, l’esponente di Fratelli d’Italia torna su Orsato: «Rosso a Vecino? Giallo è sacrosanto, poteva starci l’arancione. Orsato ha visto il fallo, non capisco perché sia intervenuto il Var. Quanto hanno pesato gli errori di Orsato? Senza Orsato e gli ultimi 5’ di Inter-Juve, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e l’Inter sarebbe in Champions League. Dovrebbero fare un gemellaggio i tifosi dell’Inter e quelli del Napoli, entrambi sono vittime di tutto ciò».