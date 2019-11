Inter Kulusevski, i conti tornano: ecco la strategia dei nerazzurri per mettere le mani sullo svedese già a gennaio

Un tesoretto per l’Inter. E’ quello che il club nerazzurro confida di mettere da parte con i riscatti dei tanti big lasciati partire in estate: da Icardi a Perisic, da Joao Mario a Nainggolan. Ce n’è, a grandi linee, per circa 150 milioni di euro. Compreso ovviamente Gabigol, il cui discorso è leggermente diverso.

L’attaccante brasiliano dovrebbe rientrare dal prestito al Flamengo a dicembre, motivo per cui Marotta confida già entro gennaio di incassare i soldi per la sua cessione. Che, a quel punto, finanzierebbe – secondo La Gazzetta dello Sport – l’arrivo di Kulusevski. Lo svedese del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, costa circa 40 milioni ed è sempre in cima alla lista dei desideri di Conte.