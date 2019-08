Inter, la grana Icardi non ti ferma: Marotta va in pressing su Llorente

I nerazzurri sono sempre alle prese con l’argentino, che non ha nessuna intenzione di andare via, ma questo non frena il mercato

Anzi, l’Inter rilancia. A ore ci sarà la chiusura con il Manchester United per Sanchez, poi il club di viale Liberazione parlerà con la Fiorentina per definire il ritorno di Biraghi ad Appiano Gentile. Ma il mercato nerazzurro non finisce qui.

Marotta sta andando in pressing su Llorente, svincolato dal Tottenham e corteggiato sia dal Napoli sia dallo United. Il gigante spagnolo ha già lavorato con Antonio Conte ai tempi della Juventus. Icardi è sempre più isolato. Juventus e Napoli attendono sviluppi.