Inter, la strategia di Zhang per rimanere alla guida del club

Inter, la strategia di Steven Zhang per restituire il prestito ad Oaktree senza perdere la proprietà dal club

Arrivano novità importanti per il futuro societario dell’Inter, con Steven Zhang che dovrà restituire entro il 20 maggio il prestito ricevuto da Oaktree: in caso contrario le quote del club andrebbero al fondo, il quale potrebbe decidere di restare al comando della società o di valutarne una possibile cessione. Ad aggiornare sulla situazione è il giornalista Marco Barzaghi di SportMediaset. Di seguito le sue parole.

«Steven Zhang, sempre bloccato in Cina, potrebbe aver trovato la strada per il rifinanziamento del prestito ad Oaktree, grazie ad un fondo americano con un tasso del 15%, per rimanere ancora alla guida dell’Inter».

