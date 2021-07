Inter, Lautaro rifiuta l’Arsenal: per l’argentino c’è solo una possibilità

Inter, Lautaro Martinez rifiuta l’Arsenal: per l’argentino quella inglese non è una pista percorribile

Nei giorni scorsi si era fatta avanti la voce di un possibile interessamento dell’Arsenal per Lautaro Martinez nell’ambito della trattativa che potrebbe portare Hector Bellerin a vestire la maglia dell’Inter. Ipotesi, però, che sarebbe tramontata sul nascere.

Come riportato dal Daily Mail, infatti, il Toro avrebbe rifiutato la destinazione Gunners. Il motivo? Se dovesse lasciare i nerazzurri, Lautaro Martinez lo farebbe solamente per trasferirsi in Spagna.