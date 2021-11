Inter, Lautaro Martinez: «Siamo i campioni, ma dobbiamo crescere»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Napoli: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Per noi era molto importante per quello che riguarda la classifica, era uno scontro diretto. Nel derby avevamo fatto bene e stasera dovevamo dimostrare quello che facciamo. A volte i risultati non escono, abbiamo fatto una partita intensa e di carattere. Capita di sbagliare qualche volta, era un mese che potevamo fare gol. Io cerco sempre di lavorare per l’Inter, il problema è se la squadra non vince. E’ sempre una emozione bella segnare. Correa è un ragazzo serio e lavora, mi aveva detto che mi avrebbe dato una mano per segnare. Facciamo un passo alla volta, siamo campioni in carica ma dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo continuare ad andare avanti che quello è l’importante»