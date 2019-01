Inter, è la LionRock Capital il fondo di Hong Kong pronto a rilevare Thohir

La LionRock Capital è un fondo di investimento da tempo alleato di Suning. Con l’acquisto del 31,05% di Thohir l’obiettivo è il nuovo stadio

Nei giorni scorsi è entrata nel vivo la cessione del 31,05% delle quote dell’Inter di Erick Thohir. Il compratore sembrava essere Jack Ma, imprenditore a capo del colosso dell’e-commerce Alibaba, ma a quanto pare non c’era niente di reale. Sembra invece venire da Hong Kong il nuovo fondo in grado di realizzare i più reconditi sogni dei tifosi nerazzurri, e risponde al nome della LionRock Capital. Questo fondo di investimento con sede nella Regione amministrativa speciale della Cina, è stata creata nel 2011 da Daniel Kar Keung Tseung. L’imprenditore sino-americano, nato nel 1971, ha studiato tra Princeton e Harvard e al momento ha più di 25 anni d’esperienza nel mondo del business asiatico.

La LionRock Capital investe principalmente nei settori dello sport e dell’e-commerce e ha già una partecipazione in Suning Sports, branca del colosso di Jindong Zhang. Si auto-descrive come una società in grado di «stabilire relazioni a lungo termine e in grado di creare valore» con il management delle società in cui investe. I rapporti con Suning sono infatti ottimi e l’acquisto dell’Inter porterebbe ad un sodalizio in grado di trasformare l’Inter per riportarla ai vertici europei. Il primo obiettivo dichiarato è infatti quello dello stadio, che sia un restyling di San Siro o la sempre più probabile costruzione di un nuovo impianto. Poi, si passerà al mercato, con i nerazzurri che nelle idee dei tifosi torneranno a gareggiare per quei giocatori in grado di portare trofei, fama e riconoscimenti. D’altronde, proprio ieri nella celebrazione annuale di Suning, Jindong ha sentenziato: : «L’Inter è tornata a risplendere. In meno di due anni abbiamo realizzato ciò che i tifosi sognavano da sei, il ritorno in Champions. L’Inter sta costruendo un nuovo periodo di gloria». Con la speranza che un altro “leone” si aggiunga a quello simbolo di Suning.