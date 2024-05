CLAMOROSO Inter, nessun intervento della Figc per il caso LionRock: svelato il MOTIVO

Le ultime sul caso LionRock che ha coinvolto l’Inter dopo il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mancato intervento della Figc per il caso LionRock che coinvolge l’Inter.

IL MOTIVO – «Secondo quanto risulta in Via Allegri, il pacchetto di LionRock sarebbe confluito nel 99,6% di Oaktree, insieme al 68,5% di Suning, al momento dell’esercizio del pegno una settimana fa. Fin dall’inizio LionRock aveva mantenuto una posizione molto defilata, risultando solo un investitore che ha apportato un capitale iniziale. Ma non ha mai inciso sulle scelte dell’Inter differenziandosi in qualche modo da Suning. Curiosamente fa parlare di sé solo al termine dell’avventura».