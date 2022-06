Inter Lukaku, si inserisce il Tottenham: Conte ci prova

Il mercato ruota attorno a Lukaku, dopo l’Inter, ci prova anche Conte con il suo Tottenham: ora sta al belga decidere

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Situazione difficile se non impossibile visto che il belga dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e arrivare in prestito in nerazzurro.

Tante volte si sa conta la volontà del giocatore e, dunque, mai dire mai in questo senso. A complicare la questione ci ha pensato Conte con il Tottenham pronto a inserirsi per Lukaku. Ora sta al belga decidere quale sarà il suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.