Inter, Marotta: entro tre settimane ci sarà l’ufficialità del suo arrivo

Entro tre settimane Beppe Marotta firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 3 anni

Ormai ci siamo: entro tre settimane, salvo clamorosi ripensamenti, Marotta entrerà a tutti gli effetti nell’organigramma societario dell’Inter. L’ex dirigente juventino, prima dell’ufficialità, deve attendere il ritorno da Nanchino del presidente Steven Zhang: il giovane, infatti, quando si tratta di prendere decisioni così importanti, consulta sempre anche il padre, Zhang Jindong.

Non è escluso che lo stesso Marotta possa volare in Cina per conoscere di persona il proprietario dell’Inter. In ogni caso tra lui e Steven Zhang il feeling è evidente e questo alla fine porterà Marotta firmare un triennale con i nerazzurri, andando ad affiancare Antonello come ad, con quest’ultimo che si occuperà della parte amministrativa, mentre il primo della parte sportiva. L’obiettivo è replicare nel tempo i risultati ottenuti alla Juventus.