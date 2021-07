Inter, Marotta: «Gap ridotto con la Juventus? Noi lottiamo per lo Scudetto»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sportitalia: le sue dichiarazioni

Giuseppe Marotta ha parlato a Sportitalia a margine della consegna del premio “Leone d’Oro” a Venezia.

PREMIO – «Molto orgoglioso di questo premio, a Venezia ho trascorso degli anni bellissimi. Sono molto felice»

JUVE – «Il campo esprimerà una valutazione importante. Gap ridotto tra Juve e Inter? Questo non lo so, so che l’Inter negli ultimi anni grazie a Conte è cresciuta ed è tornata dove mancava da qualche anno. Dobbiamo continuare in questa lotta e dare felicità ai tifosi che ci hanno seguito in un anno difficilissimo senza pubblico».

