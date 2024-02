Inter Marotta: «Rinnovo Lautaro? Nessuna ansia»

Le parole di Beppe Marotta, amministrato delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio dei nerazzurri con l’Atalanta

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter Atalanta. Di seguito le sue parole.

«È chiaro che il nostro compito, mio e dell’area tecnica con Ausilio e Baccin, è di guardare il presente, fatto anche di partite come quella di stasera, dando un’occhiata al futuro, quindi monitorando le opportunità di mercato, a partire dagli svincolati. Questo per dare continuità alla società, al nostro progetto e di risultati. Ci sono anche i rinnovi di chi rappresenta una parte integrante del nostro progetto. Raramente mi è capitato di avere a che fare con professionisti così attaccati alla maglia e con valori condivisi con l’allenatore. Ci saranno da rinnovare alcuni contratti, ma sono dinamiche che non comportano ansie da parte né loro né nostra»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM