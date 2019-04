Inter, nuovo obiettivo per l’attacco: Marotta segue Pépé del Lille

L’Inter è alla ricerca di un giocatore per il reparto offensivo, l’ultima idea di Marotta è Pépé: il Lille chiede oltre 60 milioni di euro

L’Inter in estate rivoluzionerà il proprio reparto offensivo, viste le probabili partenze di Perisic e di Icardi. Marotta, per non farsi trovare impreparato, sta già pensando ai possibili sostituti. Uno dei nomi che stuzzica maggiormente l’interesse dei nerazzurri è quello di Nicolas Pépé, esterno del Lille, autore di una stagione da fuoriclasse.

Il presidente del club francese Gerard Lopez ha chiarito a Team Duga il futuro dell’attaccante seguito dall’Inter: «Per Nicolas Pépé e gli altri abbiamo chiuso le porte a qualsiasi discussione fino alla seconda settimana di maggio, in modo che la squadra possa concentrarsi sul campionato fino alla fine».

Il presidente del Lille non si sbilancia, ma una cosa è chiara. Se l’Inter vorrà il cartellino di Pépé, dovrà sborsare una cifra superiore ai 60 milioni di euro.