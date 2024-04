Inter Mazzola: «Squadra troppo bella, anche in Europa»

Le parole di Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter, dopo la vittoria del ventesimo Scudetto dei nerazzurri di Simone Inzaghi

Giornata di festa in casa Inter per la conquista del ventesimo Scudetto: in una intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche Sandro Mazzola. Di seguito le sue parole.

DERBY – «La voglia di vincere, la voglia di prendere subito il controllo della partita. Può anche passare qualche minuto, sembra che l’Inter non attacchi e invece eccola: a quel punto non ce n’è più per nessuno».

INZAGHI – «Lo conoscevo già e l’ho sempre apprezzato come persona e come allenatore. E ora che è andata come speravamo, posso fargli i complimenti».

SCUDETTO NATO NELLA NOTTE DI ISTANBUL – «La squadra è cresciuta e dà la sensazione di poter decidere quando è il momento di vincere la partita. Corrono tutti, si aiutano, danno davvero la dimostrazione della forza del lavoro di squadra. È un’Inter troppo bella, sta giocando un calcio piacevole e lo ha fatto vedere anche a livello internazionale».