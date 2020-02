Inter Milan, Pioli amaro: «Non si possono prendere due gol così» – VIDEO

Stefano Pioli ha commentato amareggiato la sconfitta rimediata contro l’Inter. Le parole del tecnico rossonero

«Il primo tempo ha dimostrato che l’avevamo preparata bene, con le caratteristiche adatte a mettere in difficoltà l’Inter. Poi in 3′ siamo diventati più fragili. Abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, un peccato non aver vinto e pareggiato con Ibra alla fine»