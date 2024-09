Inter-Milan, gli accorgimenti dei due tecnici – Inzaghi e Fonseca per la partita di questa sera: torna Dimarco, Abraham e Morata insieme

Tutto pronto a Milano per il derby della Madonnina: Inter–Milan si affrontano in una settimana che per i nerazzurri vuol dire conferma, mentre per i rossoneri è quasi un tutto per tutto. Per questo motivo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, entrambi i tecnici stanno lavorando sugli ultimi dettagli per stasera.

Per l’Inter dovrebbe tornare in campo Dimarco, con Dumfries a destra. Scelta decisiva quella dell’esterno sinistro che potrà così salire all’altezza delle punte – Lautaro-Thuram – con Bastoni a prendere il suo posto sulla fascia. In casa Milan invece Fonseca lavora al 4-4-2, con Abraham e Morata insieme dal primo minuto: uno schema che in caso di forcing offensivo si può trasformare in un 4-2-3-1 con Leao e Pulisic ad alzarsi e lo spagnolo a giocare sulla trequarti.