Inter, minaccia PSG: parigini sulle tracce di Barella. La situazione

Il PSG cerca rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Nella lista dei parigini c’è anche l’interista Nicolò Barella

Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’obiettivo numero uno per il centrocampo del PSG è Paul Pogba, che dirà addio al Manchester United a parametro zero in estate.

La dirigenza transalpina sta tenendo d’occhio delle possibili alternative: su tutti Seko Fofana (ex Udinese oggi al Lens) e Khephren Thuram, gioiello del Nizza.

Infine, occhi puntati anche su Sergej Milinkovic–Savic(Lazio) e Nicolò Barella, oggi all’Inter. Le ultime due sono però opzioni molto costose, visto che servirebbero almeno 80 milioni di euro per acquistare i calciatori di Serie A.