Inter, Mkhitaryan: «L'Atalanta sta giocando bene»

Il centrocampista nerazzurra ha parlato in vista della gara Inter Atalanta di Supercoppa Italiana

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida valevole per le semifinali di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

LE DIFFICOLTÀ DI GIOCARE CONTRO UN CENTROCAMPO FORTE COME QUELLO DELL’ATALANTA – «Ovviamente la gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene ultimamente. Cercheremo di giocare al meglio per vincere, è molto importante per noi continuare a vincere a partire dalla Supercoppa. Faremo del nostro meglio».