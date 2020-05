Inter, Mourinho: «Se fossi tornato a Milano dopo la finale non sarei mai andato via»

L’ex allenatore dell’Inter José Mourinho è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto

José Mourinho, ex allenatore dell’Inter durante il Triplete del 2010, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per spiegare la sua scelta di non tornare a Milano con la squadra dopo la vittoria della Champions League (qui l’intervista integrale):

«Perché non sono tornato a Milano con la squadra? Perché se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato “José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel prima della finale disse una cazzata».