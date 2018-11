Il centrocampista belga dell’Inter, Radja Nainggolan si è confessato a Espn rivelando anche alcuni retroscena di calciomercato

Il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista a Espn in cui ha parlato del suo passaggio ai nerazzurri arrivato durante il calciomercato estivo. Il giocatore belga ha ammesso:«Sono arrivato in una società che vuole costruire grandi cose, so di essere nel posto giusto. Ho avuto la possibilità di lasciare l’Italia, ma sono una persona che pensa prima di tutto a dover vivere bene e stare in una squadra che scende in campo per vincere o comunque in cui sono felice di giocare. In Italia si vive bene, mi piace la cultura».

Nainggolan ha poi confessato un retroscena di calciomercato: «Nel 2017, il Chelsea mi ha offerto più soldi quanti ne prendessi alla Roma. E’ un grande club, ma io voglio stare in luogo dove sto bene. A 29 anni non volevo ricominciare da capo per guadagnarmi di nuovo il rispetto per cui ho lavorato da dodici anni a questa parte in Italia. Ci sono tante componenti da valutare. Sono rimasto in Italia, alla Roma, perché volevo chiudere nel miglior modo possibile. C’era anche il Manchester. C’erano tante cose a cui non ero per nulla interessato. Ovvio, sei lusingato dal fatto che siano interessate a te. La Premier League è uno spettacolo, ma tatticamente non è come la Serie A».