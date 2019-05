Inter e Napoli, alibi o beffa? fuori a pari punti con Tottenham e Liverpool

Inter e Napoli beffate: o si tratta di alibi? Le italiane escono a pari punti con le finaliste

Nei gironi di Champions League, le due squadre italiane hanno incrociato le due finaliste della competizione. Da un lato l’Inter, a cui sarebbe bastato un semplice gol in casa contro il PSV per passare il turno: invece, complice il pareggio degli inglesi al Camp Nou, i nerazzurri sono stati condannati a retrocedere in Europa League.

Dall’altro, il Napoli: più sfortunato. Tutto deciso dagli scontri diretti con la compagine di Klopp. 1-0 per il Liverpool. Insomma, alibi e rammarichi di ciò che sarebbe potuto essere: intanto ora, la Champions è questione tra inglesi.