Tottenham-Liverpool: la finale di Champions League sarà tutta inglese. Non succedeva dal 2008

Una questione tra inglesi, la Champions League. In finale sarà Tottenham-Liverpool. Succede undici anni dopo la prima volta quando nel 2008, fu il Manchester United a sfidare il Chelsea: a trionfare furono i reds ai rigori.

Non solo Champions League, anche in Europa League potrebbe succedere lo stesso. Con la terra d’Albione a darsi battaglia per entrambe le competizioni europee. Da un lato un potenziale Arsenal-Chelsea ed in questo caso, le squadre londinesi saranno ben tre.