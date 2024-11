Inter Napoli, Altobelli: «Mi aspetto questa partita»

L’ex calciatore è stato intervistato in occasione della sfida di San Siro tra Inter e Napoli di questa sera

Alessandro Altobelli ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlano della gara tra Inter Napoli valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A.

CHE INTER NAPOLI ASPETTARSI? – «Sarà una partita aperta, bella da vedere. Ci sarà da lottare sino alla fine. Parliamo di un match che negli ultimi anni è diventato importante. Anche i campani hanno fatto cose belle, vedi la vittoria dello scudetto con Spalletti. Oggi c’è un allenatore che mette del suo, Conte è uno che dà punti al Napoli, tanto che oggi è in testa al campionato».

PARTITA SCUDETTO? – «Siamo solo all’inizio, però abbiamo visto che Inter, Napoli, Juve, Milan e Atalanta hanno qualità: tutte loro possano dire la loro».

COME VERRÀ ACCOLTO CONTE? – «Penso bene. I tifosi dell’Inter hanno sempre dimostrato di essere sportivi. Conte si è comportato bene con i nerazzurri, verrà rispettato. Parliamo di una brava persona e di un ottimo allenatore».

STESSO TRATTAMENTO PER LUKAKU? – «I tifosi dell’Inter pensano che Lukaku sia un traditore. Dipendesse da me andrei oltre, è un ex e finisce lì. Ma i tifosi non sono così. Ricorderanno di aver accolto benissimo il belga e di come a loro avviso siano stati traditi. Quindi credo proprio che ci saranno dei fischi per Lukaku».