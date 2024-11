Inter Napoli, Conte ha trovato in McTominay l'uomo perfetto

Scott McTominay segna e convince nel big match Scudetto contro l’Inter a San Siro: ennesima prova positiva per lo scozzese

Da un bel po’ di tempo a questa parte quando si parla di Napoli e del lavoro che sta facendo Antonio Conte, si sottolineano giustamente i meriti riguardanti McTominay. Arrivato dalla Premier, il centrocampista sta funzionando come variabile tattica, a seconda delle posizioni che l’allenatore gli chiede di occupare. Ieri ha agito come mezzala nel 4-3-3 e ha risposto alla grande: Inter-Napoli lo ha visto andare in gol e lui si è meritato un 7 all’unanimità da parte dei due principali quotidiani italiani. Ecco i giudizi.

MCTOMINAY – Per La Gazzetta dello Sport giusto Buongiorno lo ha superato nel voto di mezzo punto. Il giudizio è così formulato: «Il guizzo vincente è facile, ma c’è di più. Va lui sulle tracce di Barella, gli fa sentire il peso dei centimetri in più e delle battaglie in Premier». Per il Corriere della Sera, invece, è il migliore dei suoi: «Forza fisica, vigore ed elasticità nei movimenti: è alto e grosso ma quando sfila palla sembra una farfalla che ti passa attorno e neanche te ne accorgi».