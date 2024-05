Inter Oaktree, a breve il nuovo CdA: ecco quando ci sarà l’assemblea

Prende forma la nuova Inter americana di Oaktree: a breve l’Assemblea per decidere il nuovo CdA e poi al lavoro sul mercato

Sono settimane calde per il nuovo corso dell’Inter con l’avvento di Oaktree al posto di Steven Zhang. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’assemblea dei soci è stata convocata per martedì 4 giugno nell’hotel Palazzo Parigi, in pieno centro a Milano.

Il tema principale sarà – per forza di cose – la nascita del nuovo Cda in modo che poi il lato sportivo della dirigenza possa poi finalmente concentrarsi sul calciomercato e mettere la firma definitiva sui prossimi acquisti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

