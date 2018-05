Oliviero Toscani contro la Juventus: «Mentalità mafiosa, non vale niente in Europa»

Duro e tagliente il giudizio di Oliviero Toscani, noto tifoso dell’Inter, sulla Juventus e sulla partita di sabato: ecco le parole del fotografo ai microfoni di Radio 24

Enrico Mentana e Paolo Bonolis, noti tifosi nerazzurri, hanno condannato duramente l’arbitraggio di Inter-Juventus, il fotografo Oliviero Toscani ci è andato giù pesante. Intervenuto nel corso de La Zanzara, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, ha commentato così: «Non mi vanterei tanto: come calciatore, vincere gli scudetti in questo modo qui non è appagante a livello sportivo. Grandi campioni se ne sono andati dalla Juventus, adesso capisco perché. La squadra mi fa anche un po’ pena, deve vincere e devono essere aiutati. Fuori dall’Italia la Juventus non vale niente, che strano».

Continua il fotografo e politico italiano Oliviero Toscani ai microfoni de La Zanzara: «Vogliono vincere senza fare gli sportivi: non vogliono confrontarsi ad armi pari, è una mentalità mafiosa. La mentalità della combinazione per arrivare a qualcosa non nella strada normale, ma utilizzando delle scorciatoie. L’ultima partita con l’Inter l’hanno rubata: sono famosi, ormai lo sanno tutti. A me fanno anche un po’ ridire: gli arbitri fanno alla Juventus come accade al Sud con l’inchino davanti alle case dei capi-mafia durante le Processioni».