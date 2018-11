Inter, l’agente di Palacios: «A giugno al Real Madrid»

Il trequartista argentino Palacios è stato a lungo corteggiato dai nerazzurri, ma pare che l’accordo con il Real Madrid sia molto vicino

Non solo Modric. Exequiel Palacios è al centro di un vero e proprio scontro di mercato tra Real Madrid e Inter. I nerazzurri sono da tempo sul trequartista argentino, ma le merengues hanno già impostato una trattativa che ha fatto infuriare il River Plate. Raggiunto da Marca, l’agente Renato Corsi ha detto la sua sul possibile trasferimento all’estero del gioiello classe ’99: «L’interesse del Real Madrid esiste da tanto tempo. Lo hanno visto al Mondiale Under 17, quindi si parla di più o meno tre anni. Quello che abbiamo chiesto al Real è che lo prendano e lo lascino al River per sei mesi. Il ragazzo ha grandi possibilità, potrebbe andare in Copa America. Ha bisogno di minuti. Se giocherà ancora qui, arriverà a giugno a Madrid per restare. A metà stagione, a gennaio, dovrebbe iniziare da zero. Ma è un grandissimo giocatore, con una tecnica spettacolare. Ha acquisito aggressività, specialmente in questa Libertadores e ora nella Nazionale argentina».