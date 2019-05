L’Inter vuole regalare ad Antonio Conte Romelu Lukaku: gli inglesi lo valutano minimo 70 milioni ma nell’affare potrebbe entrare Perisic

L’Inter si mette in moto per regalare ad Antonio Conte il suo sogno di mercato. Da tempo, infatti, la società nerazzurra ha messo nel mirino Romelu Lukaku attaccante belga del Manchester United.

Secondo la Gazzetta dello Sport servirebbero 70 milioni per portare l’ex Everton a Milano. Per questo motivo i nerazzurri studiano una strategia che prevede l’inserimento di Perisic nell’affare. L’offerta che Marotta presenterà allo United sarà quella dell’intero cartellino del croato più 30 milioni cash in favore degli inglesi. Un’offerta che avrebbe già trovato il parere positivo della dirigenza dei Red Devils.