Inter, Politano è l’unico che sarà riscattato da Marotta

Decisivo contro il Chievo un gol dell’esterno, uscito poi per infortunio per una distorsione alla caviglia sinistra

Nell’Inter sarà il numero 16 nerazzurro l’unico giocatore che sarà riscattato da Beppe Marotta. Il club di corso Vittorio Emanuele lo pagherà 20 milioni di euro al Sassuolo, secondo gli accordi presi in estate. Politano sul campo si è guadagnato la riconferma, dimostrando qualità importanti per l’Inter, che grazie alla vittoria sui clivensi hanno riguadagnato il terzo posto, rispondendo nel migliore dei modi alle vittorie di Atalanta, Milan e Roma. Per la felicità di Spalletti che, per almeno una notte, allontana le voci di un accordo tra l’Inter e Antonio Conte.