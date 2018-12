Spalletti deluso: «Ci siamo lasciati trascinare dai momenti concitati»

Inter fuori dalla Champions League, non basta l’1-1 con il PSV Eindhoven: ecco le parole nel post-partita di Luciano Spalletti

Niente da fare per l’Inter: non basta l’1-1 contro il PSV, nerazzurri retrocessi in Europa League con Barcellona e Tottenham qualificate. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha commentato: «Non siamo riusciti a mantenere la tranquillità dovuta, ci siamo innervositi un po’ e abbiamo perso qualche palla di troppo, creando disordine a livello tattico». Una gara complicatasi dopo pochi minuti: «Andava tenuta in equilibrio senza andare a creare delle situazioni di disagio, il loro vantaggio ha dato un carico superiore».

Prosegue Luciano Spalletti: «Come non si fa a non sapere i risultati? Il pubblico lo sa quello che fanno sull’altro campo, il calciatore lo percepisce. La Uefa mi ha chiesto se era possibile scriverlo o meno, ho detto di sì perché tanto si sarebbe saputo lo stesso». Ancora solo Icardi a segno: «Secondo me non è mai un calciatore che risolve il comportamento di una squadra, servono più cose e non solo un calciatore che fa quel gesto o quella giocata. Bisogna fare tutto tutti insieme». Infine, ribadisce: «Potevamo rimanere più tranquilli e più calmi, ci siamo lasciati trascinare dai momenti concitati».