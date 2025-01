Inter, la rivelazione del quotidiano sulla squadra nerazzurra: «Nessuno ad Appiano si sente…». L’analisi della Gazzetta

Nei pressi di San Siro c’è un divieto di sosta esposto ni dintorni di San Siro, poco prima della sfida contro l’Empoli. L’Inter ne è a conoscenza. E l’ha ricordato a se stessa quando nel ritiro di Appiano squadra e staff hanno visto il Napoli vincere con l’Atalanta e volare per il momento a +6. C’è poco da sorridere e tanto da fare anche se sulla classifica pesa il recupero con la Fiorentina.

Dal punto di vista psicologico Lautaro Martinez e compagni non sono in una situazione semplice, alla vigilia del match di Champions League con lo Sparta Praga che vale trequarti del tesoro qualificazione tra le prime otto. Nessuno ad Appiano si sente inferiore al Napoli di Conte. Ma se fino a un certo punto essere cacciatori e non lepri poteva essere un vantaggio, adesso non è più così. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.