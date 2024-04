Inter, i nerazzurri pronti a battere il record di clean sheet in Serie A

L’Inter lanciata verso lo scudetto è pronta a prendersi un altro record in Serie A: il dato dei clean sheet difesa nerazzurra

L’Inter si appresta a giocare queste ultime giornate di campionato in attesa dello Scudetto, ma intanto i nerazzurri sono pronti a puntellare la loro stagione con il record di clean sheet in Serie A.

Al momento la squadra di Inzaghi, con Sommer e Audero tra i pali, ha fatto 19 partite in campionato senza subire gol. Il record attuale appartiene alla Juve, con 20 clean sheet nelle stagioni 2011/12 e 2015/16. L’obiettivo è di non prendere gol in almeno due delle ultime otto partite in programma per ottenere il record.