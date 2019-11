Inter, rinnovo Lautaro: il club non ha fretta

Inter, i neroazzurri si godono il miglior Lukaku e nel mentre si pensa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023

Un’esplosione vera e propria quella di Lautaro Martinez dalla scorsa alla stagione attuale. L’anno passato il Toro doveva dividersi con Icardi mentre quest’anno Conte lo vede titolatissimo è il feeling con Lukaku va a gonfie vele. L’argentino ha già segnato due reti in più delle 9 a cui si era fermato lo scorso anno.

Come riporta il Corriere dello Sport per essere tutto perfetto servirebbe il rinnovo di controllarti in scadenza nel 2023. L’Inter per ora non ha fretta e non ha previsto una trattativa per allungare il vincolo o togliere la clausola di 111 milioni. Se gli agenti del calciatore si facessero vivi per la gara contro il Barcellona se ne potrebbe parlare ma una fumata bianca è ancora lontana. L’offerta iniziale si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro più bonus, gli agenti invece vorrebbero subito uno stipendio da top player con un’offerta di circa 5 milioni.