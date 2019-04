Inter-Roma, via al valzer di mercato: maxi scambio in arrivo

Inter-Roma si giocherà per la Champions ma anche per il calciomercato: i nerazzurri puntano Pellegrini e Dzeko, i giallorossi pensano a Radu

Inter–Roma di domani sera potrà emettere verdetti in vista della prossima Champions Legaue. Se i nerazzurri sono abbastanza sicuri del terzo posto, i giallorossi dovranno faticare per assicurarsi un posto in Europa.

Ma la partita potrebbe porre le basi per un interessante scambio di mercato: non è un mistero l’interesse per Dzeko da parte dell’Inter, che hanno individuato nel bosniaco l’erede di Icardi. I nerazzurri hanno messo gli occhi anche su Pellegrini: la Roma lo valuta 30 milioni, ma l’Inter starebbe pensando all’inserimento di Radu, attualmente al Genoa, per far diminuire il prezzo.