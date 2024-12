Inter, Sabatini: «Lautaro sta soffrendo l'astinenza da gol»

Sandro Sabtini ha commentato alcuni fattori riguardanti l’Inter tra cui la difficoltà nel trovare il gol da parte di Lautaro Martinez

A Calciomercato.com è intervenuto Sandro Sabatini che ha commentato una delle poche note stonate dei nerazzurri ovvero Lautaro Martinez. L’argentino non segna in Italia esattamente dal match contro il Venezia del 3 novembre.

L’INTER – «Pressione sul Napoli che peraltro aveva già messo l’Inter qualche ora prima. Nella squadra di Inzaghi, stanno tutti bene. Tutti meno uno: Lautaro. Il capitano non segna (in Italia) da un mese. E anche se prova a far finta di nulla, si vede che soffre l’astinenza. Che i gol non siano tutto, nella vita, è peraltro testimoniato dalla panchina per 76 minuti che Gasperini ha impartito a Retegui. Che non sarà un fenomeno – d’accordo – ma è pur sempre il miglior marcatore della Serie A. Boh…».