L’Inter ha deciso diversa iniziative per la gara di San Siro contro il Sassuolo. Stadio aperto ai bambini e coreografia anti-razzismo, per gli abbonati rimborso valido per Inter-Lazio

L’Inter avrebbe dovuto scontare contro il Sassuolo la seconda giornata di squalifica dello stadio per i cori razzisti e i fatti di Inter-Napoli. Ma come successo per la Juventus in occasione della partita con il Genoa, la società nerazzurra ha ottenuto di poter far occupare alcuni settori di San Siro ai bambini. E così sarà: ben 11 mila ragazzi tra scuole calcio dell’Inter, tesserati Csi e istituti scolastici selezionati occuperanno parte del primo anello arancio. Ma la novità è che il resto dello stadio verrà dedicato ad una coreografia decisa dalla società contro il razzismo. Il lavoro verrà svelato oggi, dopo giorni di fatiche degli uomini marketing e l’agenzia di comunicazione che si era già occupata in estate della campagna abbonamenti “A riveder le stelle”.

Ma le iniziative nerazzurre non terminano qui. Per tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per Inter-Sassuolo ci sarà un rimborso per via della squalifica. La società ha deciso però di aiutare anche gli abbonati di campionato, rimasti di fatto senza una partita. Per tutti loro sarà possibile acquistare i biglietti di Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, a soli 5 euro. Grandi iniziative per ribadire al mondo che l’Inter non c’entra niente con il razzismo e per mettere una pietra sopra ai beceri cori passati.