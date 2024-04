Cambiasso sullo Scudetto dell'Inter: «Vinto con un sapore diverso»

Esteban Cambiasso ha celebrato il ventesimo scudetto dell’Inter. Ecco la sua opinione sul derby vinto ai danni del Milan

Esteban Cambiasso è intervenuto a Sky Sport per commentare il ventesimo scudetto dell’Inter. Ecco le sue parole.

STAGIONE INTER – «Bisogna dare risalto a cosa hanno fatto i ragazzi in questa stagione. Hanno disputato un campionato spettacolare. Di questa stella mi posso sentire orgoglioso perché ne ho vinti cinque, quindi sento come se avessi 50% del merito»

SCUDETTO NEL DERBY – «Si stava cadendo nella trappola secondo cui lo Scudetto avrebbe avuto un sapore diverso se non fosse arrivato ieri. Difficile trovare comunque una situazione simile: è raro vincere il tricolore in un derby fuori caso»

AMMIRAZIONE – «Ho ammirato questa squadra perché hanno disputato una stagione magnifica, figlia della stagione precedente. Hanno fatto qualcosa al di sopra di ogni aspettativa. Non provo invidia verso di loro»

LAUTARO – «Non sono d’accordo sul nove e mezzo dato a Lautaro da Bucciantini. È una stagione da dieci per tutta la rosa, non solo per un determinato singolo, quando si arriva a questi risultati. È ingiusto risaltare uno più dell’altro. Lo scudetto è sempre frutto di un’ottima alchimia di tutto il gruppo. È stato un campionato perfetto»