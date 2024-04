Inter Scudetto, Capello: «Ecco la mossa vincente di Inzaghi»

Le parole di Fabio Capello dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter, il primo tricolore di Simone Inzaghi: «I giocatori lo hanno seguito»

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Fabio Capello commenta così lo scudetto vinto dall’Inter di Inzaghi dopo il successo nel derby contro il Milan.

IN COSA È CRESCIUTO INZAGHI? – «Chiaro che è stato un lavoro fatto in maniera diversa, un lavoro che aveva in testa. È riuscito a far sì che i giocatori siano convinti di vincere il campionato, questo si è visto. Hanno avuto un leggero calo, forse perché si sentivano troppo sicuri. Dalla finale persa ad Istanbul i giocatori lo seguono e sono convinti di cosa fare».

MOSSA VINCENTE? – «Sfruttare bene i tre difensori che hanno qualità, e soprattutto gli esterni. Dimarco con i suoi cross è stato micidiale, anche dalla trequarti. Thuram è stato il giocatore sorpresa per me. Poi la forza di questa Inter è la dinamicità e la qualità del centrocampo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM