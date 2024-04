Venti volte Inter: i numeri dello Scudetto nerazzurro

L’Inter è matematicamente campione d’Italia con cinque giornate di anticipo: i numeri del ventesimo Scudetto

L’Inter ieri sera con la vittoria nel derby con il Milan si è matematicamente cucita lo Scudetto sul petto con cinque giornate d’anticipo. Un titolo che la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato con un percorso di netta superiorità rispetto a tutte le inseguitrici. Di seguito alcuni numeri dei nerazzurri nella corsa alla seconda stella.

DIFESA

I nerazzurri sono la migliore difesa del campionato con appena 18 gol subiti. Sommer e compagni hanno costruito un muro insormontabile con 17 clean sheet e con ancora conque giornate da giocare, il numero può ancora aumentare: intanto però il portiere svizzero ha raggiunto due icone come Julio Cesar (2009-10) e Samir Handanovic (2017-18 2018-19). Tra i portieri stranieri davanti ci sono solo più Reina, 18 clean sheet, e Sebastian Frey, 19.

ATTACCO

Non solo Lautaro, ma l’argentino, al primo scudetto festeggiato da capitano, è stato il trascinatore del reparto. Miglior attacco del campionato con 79 gol fatti. Martinez guida la classifica cannonieri a 23 gol – compreso il poker da subentrato con la Salernitana, l’unico a riuscirci nella Serie A dei tre punti – ma dietro a lui sono tanti i compagni ad essere andati in doppia cifra, come Thuram (12 gol e 7 assist), e Calhanoglu con 11. Non come gol, ma come impatto in zona rete da citare anche Dimarco, che con cinque gol e sei assist ha contribuito a 11 reti.

ALTRI NUMERI

Record di presenze per Henrikh Mkhitaryan sempre in campo in queste 33 giornate. Simone Inzaghi vince il suo primo scudetto, ma si tratta del sesto trionfo in nerazzurro in tre stagioni – 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe – che lo rendono il terzo allenatore più vincente della storia nerazzurra, dietro a Herrera e Mancini, entrambi a 7. Anche il numero di punti raggiunti, 86 è da primato: al momento in Europa nessuno ha fatto come loro.