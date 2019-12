Inter, senti Valverde: «Penso a dei cambi, la nostra testa alla Liga»

Inter, Valverde confessa: «Martedì possiamo fare dei cambi, siamo concentrati sul campionato e saranno settimane dure»

L’Inter è chiamata martedì all’impresa finale in Champions League per strappare il pass per gli ottavi. Di fronte il Barcellona, già certo della qualificazione e del primo posto. Per tale motivo, la squadra di Ernesto Valverde, non andrà a Milano col coltello tra i denti.

«Martedì possiamo fare dei cambi anche a prescindere dal fatto che vogliamo vincere. Siamo molto concentrati sul campionato, ci mancano tre partite prima di Natale e arriveranno settimane dure», il pensiero del tecnico.