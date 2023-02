Inter, si lavora al rinnovo di Calhanoglu

L’Inter è pronta a rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato a parametro zero dal Milan

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter si muove per evitare un altro caso Skriniar. I nerazzurri sono infatti già al lavoro per rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2024.

Dopo la sfida in Champions League contro il Porto verrà avanzata un’offerta ufficiale al trequartista turco superiore ai 5 milioni di euro netti percepiti attualmente.