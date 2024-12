Inter, nessuna è così: la statistica è straordinaria

L’Inter si concede un Natale con il sorriso dopo il 2-0 interno contro il Como firmato Carlos Augusto e Thuram

La rete del 2-0 di Inter-Como è stata una prodezza di Thuram (in commento su Sky è stato paragonato il suo tracciante sotto la traversa allo stile di un certo Gabriel Omar Batistuta…). Molto ha fatto il francese, innescando l’azione con un colpo di tacco e poi andando a finalizzarla in maniera straordinaria. Ma un contributo lo ha fornito anche Zielinski, che gli ha restituito palla in modo raffinato, un gesto tecnico che consente all’Inter di raggiungere una statistica importante. Un numero che fa capire la forza della squadra, che in campionato ha confezionato assist vincenti con un numero spropositato di giocatori.

Sono ben 18 e la lista prevede i seguenti nomi: Bastoni, Mkhitaryan, Taremi, Thuram, Dimarco, Darmian, Lautaro, Barella, Correa, Calhanoglu, Frattesi, Pavard, Carlos Alberto, Acerbi, Asllani, Bisseck, Dumfries e per l’appunto Zielinski. A questo punto manca il contributo di pochissimi. E non ci sarebbe da stupirsi se prima o poi un lancio dello stesso Sommer venisse sfruttato adeguatamente, tenendo conto di come uno Thuram vada a nozze su certi inviti…