Inter Supercoppa: anche Correa ai box: chi gioca al fianco di Lautaro? Le ultime

Inter Supercoppa: chi gioca al fianco di Lautaro Martinez al posto di Marcus Thuram? Anche Correa non è al top, crescono le quote di Taremi

Dovrebbe essere Mehdi Taremi il titolare domani sera in Inter Milan, finale di Supercoppa Italiana. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti oltre a Marcus Thuram, si ferma anche Joaquin Correa. L’argentino starebbe svolgendo delle terapie e non si sarebbe allenato nella sessione di rifinitura.

Crescono quindi le quote dell’attaccante iraniano per il posto a fianco di Lautaro Martinez, mentre il francese e l’argentino si accomoderanno in panchina.