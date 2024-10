Inter, Taremi fa la DIFFERENZA in nerazzurro: la CHIAVE

Un gol, due assist e non solo: la partita di Taremi in Inter Stella Rossa è stata sensazionale: ecco perché

Al momento di assegnare il premio di migliore in campo in Inter Stella Rossa la UEFA non ha avuto dubbi, come giusto che sia. Nel 4-0 nerazzurro ha brillato la stella di Mehdi Taremi, attaccante iraniano.

Dopo un ottimo precampionato con cinque gol in tre partite, l’infortunio aveva rallentato l’ascesa del centravanti ex Porto che pian piano ha collezionato minuti fino alla grade occasione da titolare in Champions League.

Taremi non ha deluso e dopo gli assist ad Arnautovic e Lautaro Martinez rispettivamente per il 2-0 e 3-0, si è tolto anche la soddisfazione di realizzare la rete del definitivo poker su rigore. La sua partita però non è solo fatta di gol e assist.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Taremi ha fatto la differenza con un grande lavoro di riconquista dato che con due pressioni alte ha rubato palla e rifinito per l’ultimo passaggio. Una prestazione totale.